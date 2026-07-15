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15 июля 2026 в 21:16

Над российскими регионами сбили 155 украинских БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Дежурные средства ПВО сбили 155 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

В период с 08:00 мск до 21:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских БПЛА, — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, летательные аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областей. Кроме того, дроны уничтожили в Краснодарском крае и Республике Крым.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб днем 15 июля в результате удара украинского беспилотника. По его словам, дрон ВСУ атаковал служебную машину, также скончался водитель.

До этого глава муниципального образования городского округа Сергей Желновач сообщил, что сотрудница администрации Дебальцево в ДНР Оксана Падий погибла в результате удара украинского дрона по ее автомобилю. Он пообещал оказать помощь семье погибшей и организовать похороны.

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