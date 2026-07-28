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28 июля 2026 в 20:21

Пять человек оказались заперты на колесе обозрения

Пять человек застряли на колесе обозрения в Рыбинске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пять человек оказались заперты в воздухе на колесе обозрения в Рыбинске, сообщает МЧС Ярославской области в мессенджере МАКС. Инцидент произошел в Волжском парке, позже спасатели освободили посетителей.

Пожарные МЧС России спасли пять человек с колеса обозрения в городе Рыбинске. В Волжском парке произошла остановка колеса обозрения, в верхних кабинках находились люди, — отметили в МЧС.

Ранее посетители колеса обозрения в «Калуга-Парке» оказались заблокированы в кабинках после масштабного отключения электроэнергии во всем районе. Аттракцион остановился прямо во время работы, и люди оказались на высоте в условиях сильной жары.

До этого чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев оказался среди застрявших на высоте около 30 метров на гигантском аттракционе во вьетнамском парке развлечений VinWonders Phuquoc Amazon Volcan. Сотрудники парка занялись спасением туристов, они вывели посетителей к выходу по внутренним тоннелям аттракциона.

Также 21-летняя Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас погибла во время прыжка с 40-метровой высоты в городе Линейра (штат Сан-Паулу). Организаторы аттракциона забыли пристегнуть ее страховочный трос.

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