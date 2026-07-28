Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 20:19

Поклонникам группы Beatles пообещали «захватывающие новости» через 18 часов

На сайте Beatles запустили обратный отсчет, который закончится через 18 часов

Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Таинственный обратный отсчет появился на сайте легендарной группы The Beatles. По состоянию на 20.00 мск таймер закончится примерно через 18 часов.

Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет. Скоро будут захватывающие новости, — сказано в публикации.

Ранее британская рок-группа The Rolling Stones официально выпустила 25-й по счету студийный альбом, получивший название Foreign Tongues. Свежая пластинка поступила в продажу и одновременно стала доступна на всех основных стриминговых платформах. Альбом имеет общую продолжительность один час две минуты и состоит из 14 треков. Обложку для релиза создал известный современный художник Натаниэль Мэри Куинн.

До этого поступил в продажу новый студийный альбом британского музыканта Пола Маккартни. Пластинка получила название The Boys of Dungeon Lane. Полноформатный альбом включает в себя 14 композиций, которые записывались легендарным артистом с 2021 по 2025 год. Рок-музыкант посвятил альбом воспоминаниям о родном Ливерпуле и временам до прихода мировой славы.

Европа
Великобритания
The Beatles
Пол Маккартни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ректор Финансового университета ответил на жалобу абитуриента с 310 баллами
Три ЛЧ с «Реалом», удар Матерацци, сборная Франции: как живет Зинедин Зидан
Танкер с серной кислотой загорелся в Норвегии
Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале августа
На Украине спрогнозировали массовый выезд граждан из Польши
Нейрохирурги спасли шестилетнего мальчика благодаря сложной операции
«Я готовился»: парень спас тонущую собаку благодаря тренировкам с 16 лет
Как поливать лук нашатырным спиртом: простая инструкция для богатого урожая
ВСУ попытались атаковать 12 российских регионов в течение дня
Молодая россиянка обвинила полицейского в побоях и угрозах изнасилования
Стало известно, когда Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву
«Линдси любил войну»: Трамп рассказал о слабостях покойного сенатора Грэма
В Москве после реставрации открыли уникальный шатровый храм
Пять человек оказались заперты на колесе обозрения
Хуситы атаковали саудовский танкер баллистическими ракетами
Поклонникам группы Beatles пообещали «захватывающие новости» через 18 часов
Названы главные претенденты на Букеровскую премию 2026
Деревья повалило ветром из-за стихии в Москве
Женщина пустила в ход перцовку, чтобы добиться хорошего обзора на фестивале
Окруженные толпой в Тбилиси россияне попали на видео
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.