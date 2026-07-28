Поклонникам группы Beatles пообещали «захватывающие новости» через 18 часов

Таинственный обратный отсчет появился на сайте легендарной группы The Beatles. По состоянию на 20.00 мск таймер закончится примерно через 18 часов.
Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет. Скоро будут захватывающие новости, — сказано в публикации.
Ранее британская рок-группа The Rolling Stones официально выпустила 25-й по счету студийный альбом, получивший название Foreign Tongues. Свежая пластинка поступила в продажу и одновременно стала доступна на всех основных стриминговых платформах. Альбом имеет общую продолжительность один час две минуты и состоит из 14 треков. Обложку для релиза создал известный современный художник Натаниэль Мэри Куинн.
До этого поступил в продажу новый студийный альбом британского музыканта Пола Маккартни. Пластинка получила название The Boys of Dungeon Lane. Полноформатный альбом включает в себя 14 композиций, которые записывались легендарным артистом с 2021 по 2025 год. Рок-музыкант посвятил альбом воспоминаниям о родном Ливерпуле и временам до прихода мировой славы.