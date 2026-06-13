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13 июня 2026 в 23:53

Девушка погибла из-за халатности организаторов экстремального аттракциона

В Бразилии на экстремальном аттракционе сбросили без троса со скалы туристку

Страховочный трос альпиниста Страховочный трос альпиниста Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Бразилии 21-летняя Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас погибла во время прыжка с 40-метровой высоты в городе Линейра (штат Сан-Паулу), сообщает новостной канал G1. Организаторы аттракциона забыли пристегнуть ее страховочный трос. Трагедия произошла утром в субботу, 13 июня, на популярной среди любителей экстрима «Тропе скелета».

Видеозапись, получившая распространение в социальных сетях, зафиксировала момент, когда сотрудники вывели девушку на платформу и сбросили её в пропасть. Сразу после этого очевидцы начали кричать о веревке. Спасатели, прибывшие на место происшествия, подтвердили смерть от множественных травм.

В связи с инцидентом полиция немедленно арестовала шестерых организаторов аттракциона. Двое из задержанных пытались скрыться в лесистой местности, но были оперативно обнаружены с помощью полицейского вертолета.

Ранее сообщалось, что трое туристов в Бурятии погибли на открытом участке «подушка» у Мунку-Сардыка. Они замерзли из-за отсутствия защиты от ветра. Остальные участники группы, которые отправились за помощью, уже около суток ждут спасателей в горах. В составе красноярской группы было 15 человек.

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