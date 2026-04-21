21 апреля 2026 в 11:06

Раскрыты детали гибели альпинистов в горах Бурятии

Красноярские альпинисты погибли на «подушке» Мунку-Сардыка в горах Бурятии

Гора Мунку-Сардык, расположенная на границе Бурятии и Монголии Гора Мунку-Сардык, расположенная на границе Бурятии и Монголии Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
Трое туристов в Бурятии погибли на «подушке» Мунку-Сардыка — открытом участке перед крутым скально-ледовым склоном, где они быстро замерзли насмерть из-за отсутствия защиты от ветра, передает Telegram-канал SHOT. Остальные члены группы, ушедшие за помощью, уже около суток ожидают спасателей на горе.

В составе красноярской группы было 15 человек, большинство — женщины. Обычно после прохождения «подушки» альпинисты надевают кошки и связываются веревками. На высоте около 3000 метров, по предварительным данным, у туристов оборвалась связка, в результате чего трое получили травмы.

Ранее сообщалось, что исчезнувшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла столкнуться с нелегальными золотодобытчиками или так называемыми черными лесорубами. Как уточнил участвовавший в поисках экс-спасатель и альпинист Юрий Раилко, район реки Маны — крайне опасное место, где регулярно встречаются браконьеры и беглые заключенные.

До этого на Байкале автомобиль УАЗ с туристами провалился под лед, в результате чего погибли семь граждан Китая и водитель машины. Единственный выживший пассажир сумел выбраться из полыньи.

