Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 09:45

Появилась еще одна версия пропажи Усольцевых

Спасатель Раилко: Усольцевы могли исчезнуть после встречи с черными лесорубами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Исчезнувшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла столкнуться с нелегальными золотодобытчиками или так называемыми черными лесорубами, заявил ТАСС участвовавший в поисках экс-спасатель и альпинист Юрий Раилко. Эксперт охарактеризовал район реки Маны как крайне опасное место, где регулярно встречаются браконьеры и беглые заключенные.

Район Маны — район опасный. Во-первых, появляются беглые, дальше там черные золотодобытчики, потом еще лесорубы, еще браконьеры. На самом деле тайга кровью пролита, — добавил Раилко.

Поиски Усольцевых уже признаны самыми масштабными в истории региона, однако результатов они пока не принесли.

Трагедия случилась в сентябре 2025 года, когда супруги вместе с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в горы Буратинка и Мальвинка. После выхода из поселка Кутурчин связь с туристами прервалась, с тех пор об их местонахождении ничего не известно.

Ранее почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников заявил, что в районе поисков семьи Усольцевых на дереве найдены характерные следы, оставленные, предположительно, дикими зверями. По мнению специалиста, такие отметины могут свидетельствовать о том, что в этих местах обитает медведь.

Тайга
пропавшие
Усольцевы
спасатели
Урал
Общество
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.