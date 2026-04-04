Появилась еще одна версия пропажи Усольцевых

Исчезнувшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла столкнуться с нелегальными золотодобытчиками или так называемыми черными лесорубами, заявил ТАСС участвовавший в поисках экс-спасатель и альпинист Юрий Раилко. Эксперт охарактеризовал район реки Маны как крайне опасное место, где регулярно встречаются браконьеры и беглые заключенные.

Район Маны — район опасный. Во-первых, появляются беглые, дальше там черные золотодобытчики, потом еще лесорубы, еще браконьеры. На самом деле тайга кровью пролита, — добавил Раилко.

Поиски Усольцевых уже признаны самыми масштабными в истории региона, однако результатов они пока не принесли.

Трагедия случилась в сентябре 2025 года, когда супруги вместе с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в горы Буратинка и Мальвинка. После выхода из поселка Кутурчин связь с туристами прервалась, с тех пор об их местонахождении ничего не известно.

Ранее почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников заявил, что в районе поисков семьи Усольцевых на дереве найдены характерные следы, оставленные, предположительно, дикими зверями. По мнению специалиста, такие отметины могут свидетельствовать о том, что в этих местах обитает медведь.