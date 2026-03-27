«Кости не в одном месте»: появились новые зацепки в поисках Усольцевых Aif.ru: спасатели начнут новый этап поисков Усольцевых, как только сойдет снег

На месте поисков семьи Усольцевых обнаружены характерные следы на дереве, которые могли оставить дикие животные, передает aif.ru со ссылкой на почетного члена Московского общества охотников и рыболовов Семена Татарникова. По словам эксперта, подобные отметины могут указывать на присутствие медведя в районе.

Медведи могут оставить характерные следы на дереве, царапая его. <...> Если животные нашли тела погибших, то они их съели. Кости, конечно, останутся, но надо учитывать, что они не будут в одном месте, — подчеркнул эксперт.

Также недавно в Сети появилось видео с места поисков, которое породило новую волну обсуждений. В кадр попало дерево, на котором отчетливо видны отметины от когтей животного.

Глава спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев отметил, что масштабная операция по поиску семьи Усольцевых с применением беспилотников начнется сразу, как только в лесу сойдет снег. У Усольцевых, отправившихся в поход, с собой были ключи от машины, брелоки и другие железные вещи, которые можно найти с помощью дронов.

Ранее красноярский гид Алексей Исиченко заявил, что поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых могут возобновить в июне. Он напомнил, что операция в конце января не дала результатов. Исиченко активно помогал в поисках супругов и их дочери осенью.