«Кости не в одном месте»: появились новые зацепки в поисках Усольцевых

На месте поисков семьи Усольцевых обнаружены характерные следы на дереве, которые могли оставить дикие животные, передает aif.ru со ссылкой на почетного члена Московского общества охотников и рыболовов Семена Татарникова. По словам эксперта, подобные отметины могут указывать на присутствие медведя в районе.
Медведи могут оставить характерные следы на дереве, царапая его. <...> Если животные нашли тела погибших, то они их съели. Кости, конечно, останутся, но надо учитывать, что они не будут в одном месте, — подчеркнул эксперт.
Также недавно в Сети появилось видео с места поисков, которое породило новую волну обсуждений. В кадр попало дерево, на котором отчетливо видны отметины от когтей животного.
Глава спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев отметил, что масштабная операция по поиску семьи Усольцевых с применением беспилотников начнется сразу, как только в лесу сойдет снег. У Усольцевых, отправившихся в поход, с собой были ключи от машины, брелоки и другие железные вещи, которые можно найти с помощью дронов.
Ранее красноярский гид Алексей Исиченко заявил, что поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых могут возобновить в июне. Он напомнил, что операция в конце января не дала результатов. Исиченко активно помогал в поисках супругов и их дочери осенью.