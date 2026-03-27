27 марта 2026 в 11:20

«Кости не в одном месте»: появились новые зацепки в поисках Усольцевых

Aif.ru: спасатели начнут новый этап поисков Усольцевых, как только сойдет снег

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На месте поисков семьи Усольцевых обнаружены характерные следы на дереве, которые могли оставить дикие животные, передает aif.ru со ссылкой на почетного члена Московского общества охотников и рыболовов Семена Татарникова. По словам эксперта, подобные отметины могут указывать на присутствие медведя в районе.

Медведи могут оставить характерные следы на дереве, царапая его. <...> Если животные нашли тела погибших, то они их съели. Кости, конечно, останутся, но надо учитывать, что они не будут в одном месте, — подчеркнул эксперт.

Также недавно в Сети появилось видео с места поисков, которое породило новую волну обсуждений. В кадр попало дерево, на котором отчетливо видны отметины от когтей животного.

Глава спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев отметил, что масштабная операция по поиску семьи Усольцевых с применением беспилотников начнется сразу, как только в лесу сойдет снег. У Усольцевых, отправившихся в поход, с собой были ключи от машины, брелоки и другие железные вещи, которые можно найти с помощью дронов.

Ранее красноярский гид Алексей Исиченко заявил, что поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых могут возобновить в июне. Он напомнил, что операция в конце января не дала результатов. Исиченко активно помогал в поисках супругов и их дочери осенью.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Киевом резко обмелело водохранилище
Названа важная деталь атаки на Русский дом в Праге
Эксперты предупредили о глобальном голоде из-за конфликта вокруг Ирана
В Госдуме ответили, что станет реальным стимулом для повышения рождаемости
Солдат ВСУ перекинули в Сумщину вместо Ближнего востока
Уничтожение израильского танк Merkava FPV-дроном «Хезболлы» попало на видео
Определен победитель второй практики Гран-при Японии
КСИР раскрыл, откуда жителям Ближнего Востока лучше бежать
Депутат оценил идею законодательно закрепить поддержку паломничества
Подростка отправили в колонию после кровавой новогодней елки в школе
Главу российской спортивной организации заподозрили в экстремизме
Врач предупредил, какие опасные состояния маскируются под панические атаки
В Россотрудничестве раскрыли новые детали атаки на Русский дом в Праге
Ночной режим: как интерьер помогает телу отключиться
Свадебные салоны приготовили неприятные «сюрпризы» для невест
Жителей Иркутской области обвинили в организации подпольных азартных игр
Почему не работает WhatsApp 27 марта: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
В АТОР оценили потери туротрасли из-за войны на Ближнем Востоке
Иран получил от России еще одну крупную партию гумпомощи в 313 тонн
Аракчи подсчитал количество иранских школ, разрушенных с начала войны
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

