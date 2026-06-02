«Детей вырастили, внуков нянчили»: мужчина сжег жену и парализованную тещу

В Башкирии под суд пойдет 68-летний местный житель. Спустя 40 лет брака мужчина облил супругу бензином и поджег ее. Также сгорел дом и погибла теща, которая не смогла выбраться из охваченного огнем жилья. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом происшествии.

Жили 40 лет и трудились на птицефабрике

Трагедия произошла в селе Дуслык Туймазинского района. 16 мая 2025 года 68-летний местный житель Салихьян изрядно выпил и начал ругаться с женой Римой, с которой был в браке 40 лет. Семья жила в частном доме на улице Зеленой вместе с пожилой женщиной — матерью жены.

«Семья нормальная. Троих детей вырастили, внуков нянчили. Оба прожили здесь около 40 лет, трудились на местной птицефабрике. Хорошие, работящие люди. Пенсионеры. Никогда не слышали, чтобы они ругались. Дети у них уже сами все семейные, тоже в нашем селе живут», — рассказывали соседи журналистам «Туймазинского вестника».

Никто ранее не замечал за Салихьяном агрессии. Но один из соседей помнит, что в тот день мужчина днем заглядывал к ним в гости и уже был под градусом.

«В тот день Салихьян-абый заходил к моему отцу. Был немного навеселе, но адекватный. Мы как раз траву косили. Он собрал несколько стеблей козлятника. Говорит: „Отнесу Риме на салат“. А вечером я на работу уехал. Потом мне знакомые позвонили, про пожар рассказали», — поделился сосед Ильшат.

Отрезал пути отхода

Скандал в частном домохозяйстве произошел вечером. На опубликованных в СМИ кадрах с места ЧП видно, что на улице уже практически ночь. Двор озаряло лишь пламя от горевшего дома. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Уфа Новости», слышно, как женщина истошно кричит. Затем в кадре появляется сама пострадавшая, охваченная огнем. Один из соседей при этом пытается потушить ее своей одеждой.

Как позже было установлено, во время ссоры мужчина облил 63-летнюю супругу бензином, а также залил бензином коридор дома, чтобы у нее не было путей отхода.

Парализованная жертва

Риме удалось выбежать из дома, но ни подоспевшие соседи, ни прибывшие медики не смогли помочь ей. Женщина скончалась в реанимации. На месте пожара погибла от отравления продуктами горения ее 86-летняя мать. Пенсионерка была парализована после инсульта.

«Я никогда бы не подумал, что сосед так поступит. Очевидцы говорили, что он после поджога сидел на земле возле дома и истерично смеялся — наверное, не в себе был. Женщин жалко, они и так болели часто. Рима-апа на давление часто жаловалась, мать у нее парализованная была, кажется, три года назад они ее к себе перевезли», — делился сосед Ильшат.

В Следственном комитете уточнили, что конфликт между супругами возник из-за того, что муж злоупотреблял алкоголем.

«Следствием установлено, что 16 мая 2025 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице Зеленой села Дуслык, в ходе ссоры со своей 62-летней супругой, в связи с высказыванием последней претензий о злоупотреблении им спиртными напитками, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В разгоревшемся пожаре вследствие отравления продуктами горения погибла 86-летняя теща фигуранта, его жена также получила обширные термические ожоги и скончалась в больнице», — рассказали в СКР.

Спалил дом соседей

Местная жительница Альфия рассказывала, что живет в одном доме с дочерью супругов. По ее словам, глава семейства публично пьяным никогда не появлялся. Он часто приезжал к дочери на своей «Калине», помогал возить внуков и всячески участвовал в их семейной жизни.

Теперь он фигурант уголовного дела об убийстве. Все это время мужчина находится в СИЗО, а недавно состоялось первое заседание суда. Статью утяжелили тем обстоятельством, что убийство было совершено с особой жестокостью. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Кроме того, на мужчину подали в суд соседи. Пламя перекинулось на их дом. С сельчанина взыскали 700 тысяч рублей за материальный ущерб.

