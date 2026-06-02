Российские военнослужащие 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты получили разведывательный квадрокоптер Mavic 3 Pro, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Этот беспилотник, по словам Симоньян, был приобретен в честь ее покойного мужа телеведущего и режиссера Тиграна Кеосаяна.

Штурмовики 3-го батальона 177-го полка морской пехоты получили от Тиграна новый Mavic. Говорят, с его помощью будут жестче бить врага. Храни вас Бог, дорогие! — написала она.

Ранее Симоньян сообщила, что намерена подать в суд на Euronews после того, как он опубликовал фейковое видео с ней. Она заявила, что телеканал проигнорировал ее обращение. Euronews и Newsweek опубликовали материалы на основе фейкового видео с Симоньян, где она якобы комментирует визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван.

До этого Симоньян обнаружила, что ее книга «В начале было Слово — в конце будет Цифра» попала в топ-5 бестселлеров в жанре антиутопии. Произведение заняло место наравне с работами таких классиков литературы, как Джордж Оруэлл и Евгений Замятин.