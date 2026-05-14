Симоньян подаст в суд на телеканал Euronews из-за фейка

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что намерена подать в суд на Euronews после того, как он опубликовал фейковое видео с ней. Симоньян в своем Telegram-канале заявила, что телеканал проигнорировал ее обращение.

Мы доступно объяснили обоим новостным ресурсам, что это фейк, но им видео так понравилось, что Newsweek просто добавил приписку, что, по утверждениям RT, видео ненастоящее. А Euronews и вовсе ничего менять не стал, — написала она.

Euronews и Newsweek опубликовали материалы на основе фейкового видео с Симоньян, где она якобы комментирует визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван. Журналистка призвала потребителей и производителей контента тщательнее проверять источники информации при публикации видео.

Ранее Симоньян обнаружила, что ее книга «В начале было Слово — в конце будет Цифра» попала в топ-5 бестселлеров в жанре антиутопии. Произведение заняло место наравне с работами таких классиков литературы, как Джордж Оруэлл и Евгений Замятин.