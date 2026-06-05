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05 июня 2026 в 01:54

Четыре российских аэропорта временно ограничили работу

Росавиация: аэропорты Бугульмы, Самары и Саратова с Пензой прекратили полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Аэропорты Бугульмы, Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и Пензы временно прекратили работу, сообщили советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. Эти ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены для обеспечения безопасности полетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Ранее Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Меры начали действовать в аэропорту Нижнего Новгорода Чкалов, а также в ярославской авиагавани Туношна.

В аэропортах Шереметьево и Пулково запустили эксперимент по посадке в самолет с использованием биометрических данных. Нововведение затронет рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Эксперимент будет действовать до 1 апреля 2027 года. Пассажиры смогут проходить через специальные турникеты, если заранее зарегистрируются в Единой биометрической системе.

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