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22 июля 2026 в 12:42

Родион Газманов объяснил, почему не всегда приезжает на дни рождения к отцу

Родион Газманов рассказал, что не успевает на дни рождения отца из-за занятости

Родион Газманов Родион Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Певец и телеведущий Родион Газманов рассказал NEWS.ru, что из-за занятости не всегда успевает на день рождения к отцу, народному артисту России Олегу Газманову. По его словам, родитель относится с пониманием к такой ситуации.

Дни рождения у нас в семье проходят по-разному, и я с детства привык, что работа превыше всего. Поэтому, когда мы с Олегом Михайловичем не успеваем друг другу на дни рождения из-за концертного графика, никто не обижается. Потом мы собираемся и отмечаем в какой-то другой день, — признался Газманов-младший.

Он также вспомнил, что отец часто брал его с собой на гастроли. Именно в этих поездках, по словам собеседника, зародилось его желание тоже связать судьбу с музыкой.

Отец взял меня на гастроли в Ейск. И в тот момент я понял, что хочу принадлежать миру музыки. Наверное, я еще не понимал, хочу я петь или нет, но я точно хотел хоть как-то быть на сцене или за кулисами музыкального мира. Понимаете, то, что происходит в детстве, является для нас базовой линией, — признался артист.

22 июля исполнитель Олег Газманов отмечает 75-летний юбилей. Ранее он рассказал, что в этот день планирует покататься на сапборде или сыграть в теннис в окружении семьи.

Газманов также поделился, что считает некоторые свои песни пророческими. По словам артиста, в текстах отражаются события и настроения, которые он чувствует в обществе.

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