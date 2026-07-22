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22 июля 2026 в 13:43

Путин заявил о внешних попытках дестабилизировать ситуацию в России

Путин отметил внешние попытки дестабилизировать ТЭК и другие отрасли России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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В России отмечаются внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и некоторых других секторах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, трансляция которого опубликована на странице Кремля во «ВКонтакте». Однако, по его словам, состояние ключевых отраслей экономики является устойчивым.

Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах, — отметил президент.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация с топливом в России начинает улучшаться благодаря принятым правительством мерам стабилизации рынка. По его словам, во многих регионах страны уже постепенно снимают ограничения на продажу бензина, а очереди на АЗС заметно сокращаются.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который распространяет демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Депутат Дмитрий Скриванов отметил, что механизм помогает сохранить стабильные поставки топлива и снизить риски для предприятий. При ввозе дизеля из Белоруссии коэффициент этой компенсации повысится до 0,9.

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