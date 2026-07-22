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22 июля 2026 в 13:40

Врач объяснил, почему женщинам назначают маммографию только после 40 лет

Врач Братик: женщинам назначают маммографию после 40 лет в целях безопасности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Женщинам назначают маммографию после 40 лет по ряду причин, в том числе в целях безопасности, объяснил в беседе со «Здоровьем Mail» онколог-маммолог Александр Братик. По его словам, УЗИ молочных желез, которое проходят пациентки до этого возраста, не несет лучевой нагрузки в отличие от рентгена.

Несмотря на то, что вред при современной маммографии сведен к минимуму, в медицине существует правило — не применять ионизирующее излучение без острой надобности, пояснил Братик. Он отметил, что эту процедуру также не проводят до 40 лет из-за высокой плотности ткани молочной железы. Иными словами, врач может просто не увидеть патологию, либо напротив принять нормальное строение за новообразования. УЗИ в таком случае считается более точным исследованием.

Ранее онколог-маммолог Евгений Черемушкин предупредил, что часть женщин склонна к раннему раку молочной железы больше других. По его словам, речь идет о носительницах наследуемых форм рака. Они связаны с мутациями в определенных генах.

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