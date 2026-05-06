06 мая 2026 в 19:30

Онколог очертил группы риска по раннему раку груди

Врач Черемушкин: рак груди может появиться раньше из-за генетики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Часть женщин склонна к раннему раку молочной железы больше других, рассказал онколог, маммолог, дерматолог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в беседе с NEWS.ru. По его словам, речь идет о носительницах наследуемых форм рака. Они связаны с мутациями в определенных генах.

Наследуемые формы заболевания, связанные с определенными мутациями генов, — генетическая предрасположенность, вызывающая опухоли молочных желез и яичников. В этом случае болезнь может проявиться раньше, — сообщил Черемушкин.

Основные проявления заболевания раком молочной железы фиксируются у таких женщин, как правило, в возрасте 30–50 лет, отметил эксперт. Это отдельная категория пациентов, им необходим скрининг с молодых лет.

Ранее онколог Антон Саад рассказал, что полная победа над раком в ближайшем будущем маловероятна. Он отметил, что смертность от онкологических заболеваний тем не менее может снизиться благодаря разработке персонализированных вакцин.

Здоровье
рак груди
генетика
заболевания
Вероника Филина-Коган
Анна Акимова
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

