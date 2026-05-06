Онколог очертил группы риска по раннему раку груди

Часть женщин склонна к раннему раку молочной железы больше других, рассказал онколог, маммолог, дерматолог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в беседе с NEWS.ru. По его словам, речь идет о носительницах наследуемых форм рака. Они связаны с мутациями в определенных генах.

Наследуемые формы заболевания, связанные с определенными мутациями генов, — генетическая предрасположенность, вызывающая опухоли молочных желез и яичников. В этом случае болезнь может проявиться раньше, — сообщил Черемушкин.

Основные проявления заболевания раком молочной железы фиксируются у таких женщин, как правило, в возрасте 30–50 лет, отметил эксперт. Это отдельная категория пациентов, им необходим скрининг с молодых лет.

