Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди Онколог Черемушкин: своевременные УЗИ и маммография могут спасти жизнь

Для профилактики рака молочной железы женщинам нужно каждый год проходить осмотр у маммолога, рассказал NEWS.ru онколог, маммолог, дерматолог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, также необходимы УЗИ и маммография, эти обследования обязательно делать с 35 лет.

УЗИ делается каждый год в рамках профосмотра, есть скрининговые программы, направленные на поиск конкретной патологии. Там расширяются сами методы обследования, обычно у женщин это УЗИ любого возраста и метод безвредной маммографии с 35–40 лет, — уточнил врач.

Для женщин, входящих в группу риска, маммография может назначаться раньше и делаться каждые полгода-год, пояснил врач. Обследование можно пройти в рамках ОМС. В поликлинике по месту прикрепления пациентке должны подробно объяснить алгоритм действий.

Ранее врач Дмитрий Буланов перечислил главные симптомы рака на ранней стадии. Это длительная слабость, кровь в стуле или моче, затяжной кашель, охриплость, уплотнения в мягких тканях и резкая потеря веса. Он добавил, что для раннего выявления рака нужно регулярно проходить скрининги с учетом возраста, пола и факторов риска.