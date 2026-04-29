Врач перечислил главные признаки рака на ранней стадии

Длительная слабость, кровь в стуле или моче, затяжной кашель, охриплость, уплотнения в мягких тканях и резкое похудение могут сигнализировать о ранней стадии рака, предупредил в беседе с Lenta.ru врач Дмитрий Буланов. Он отметил, что поводом для визита к врачу могут стать любые стойкие и необъяснимые изменения в организме.

Насторожить должны: уплотнение в молочной железе или мягких тканях, немотивированное похудение, длительная слабость, кровь в стуле, моче или мокроте, затяжной кашель, охриплость, нарушение глотания, изменение характера стула, незаживающая язва, необычные выделения или быстро меняющаяся родинка. Если симптом сохраняется несколько недель или усиливается, его уже нельзя списывать на усталость или ждать, что он исчезнет сам, — подчеркнул Буланов.

Он добавил, что для раннего выявления рака нужно регулярно проходить скрининги с учетом возраста, пола и факторов риска. Врач призвал не откладывать диспансеризацию и профилактические просмотры, а также при необходимости ознакомиться с семейным анамнезом.

Ранее онколог Анатолий Махсон заявил, что новые вакцины от рака, доступные российским медицинским учреждениям, будут назначаться пациентам с прогрессирующим заболеванием и метастазами. По его словам, если препарат покажет эффективность, его можно будет использовать для профилактики рецидивов.