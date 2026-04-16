Онколог раскрыл, кто сможет получить российскую вакцину от рака

Вакцины от рака, поступившие в распоряжение российских медучреждений, будут назначать пациентам при прогрессировании заболевания и наличии метастазов, рассказал в беседе с NEWS.ru онколог Анатолий Махсон. В то же время, уточнил он, если препарат покажет хороший результат, его можно будет применять для профилактики рецидивов.

Вакцины от рака прежде всего будут назначать при прогрессировании. Но в будущем, если, например, пациенту удалили меланому, у половины больных через какое-то время развиваются метастазы. Тогда можно проводить адъювантное лечение: делать эту вакцину и смотреть, у скольких человек они появятся. Если это случится не в 50% случаев, а в 25%, вакцина эффективна, — пояснил Махсон.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что онковакцины ФМБА «Онкопепт» и «Онкорна», предназначенные для лечения колоректального рака, продемонстрировали хорошую переносимость пациентами. По ее словам, препараты не дают побочных эффектов.

Скворцова также рассказала, что разработка персонализированных онковакцин для терапии глиобластомы и меланомы завершается в текущем году. Она добавила, что скоро специалисты приступят к клиническим исследованиям вакцины от лихорадки денге.