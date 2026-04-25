Гинцбург рассказал, какие технологии используют в создании онковакцины

25 апреля 2026 в 10:10

Гинцбург: ИИ и дата-центры активно применяют в процессе создания онковакцины

ИИ и дата-центры активно применяют в процессе создания онковакцины, заявил «Газете.Ru» академик РАН и научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, эти технологии помогают быстро анализировать массивы данных.

Он (ИИ. — NEWS.ru), с одной стороны, ускоряет, с другой стороны, дает возможность работать с большим массивом данных, — сказал Гинцбург.

Академик РАН рассказал, что искусственный интеллект сравнивает не отдельные детали, а образы, при этом опирается на данные дата-центров. Он добавил, что планируется поставка новой вакцины в другие страны.

Ранее Гинцбург заявил, что в Минздраве России предложили разрешить медицинским организациям применять экспериментальные генотерапевтические препараты, в том числе новую вакцину от рака, не дожидаясь их государственной регистрации. Он считает, что это сделает лечение от онкологических заболеваний доступнее.

В начале апреля Министерство здравоохранения России сообщило о первом применении персонализированной вакцины от рака в стране. Пациент, которому было введено лекарство, страдает от меланомы кожи.

Общество
Россия
Александр Гинцбург
российские вакцины
