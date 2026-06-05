Зачем Европа упорно ищет контактов с РФ: хочет обмануть и напасть?

Германия, Франция и Великобритания обсуждают возможность проведения переговоров с участием России и Украины, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Эти страны совместно с Киевом работают над планами «по вовлечению» России в переговоры, сообщает агентство. Москва неоднократно подчеркивала готовность к диалогу. Но к чему может привести процесс, который патронируют самые враждебные к РФ страны ЕС? Об этом — в материале NEWS.ru.

Как европейцы готовятся к мирным переговорам с Россией

Три крупнейшие страны Европы — Германия, Франция и Великобритания — разрабатывают вместе с Украиной план организации мирных переговоров с участием России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, европейцы «хотят избежать продления конфликта еще на одну зиму». При этом окончательное решение — быть переговорам Европа — Россия или нет — за украинским президентом Владимиром Зеленским. ЕС не намерен давить на него по этому вопросу.

В ближайшие дни британский премьер Кир Стармер должен обсудить идею переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем. Другие европейские страны также признаю́т необходимость переговоров. Так, глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде считает, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине не как нейтральный посредник, а как сторона, чьи интересы затрагивает конфликт. При этом он подчеркнул, что ЕС и США должны продолжать поддерживать Киев.

С мая в Европе обсуждаются кандидатуры переговорщиков, которые будут «говорить с Путиным».

Герхард Шредер Фото: Jens Schicke via www.imago-image/Global Look Press

Американское издание Politico сообщало, что ЕС рассматривает экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги в качестве возможных переговорщиков с Россией. Президент России Владимир Путин назвал предпочтительным кандидатом бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера. 2 июня канал NTV сообщил о приезде Шредера в Москву.

«Мы всегда рады видеть гостей», — сказал по этому поводу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В конце мая он отмечал, что Европа понимает необходимость диалога с Россией, но «только сейчас начала созревать» для переговорного процесса. При этом представитель Кремля настроен скептически.

«Посмотрим, потому что эти обсуждения о переговорах — они, скорее, такая пока, ну, квазисхоластика, а действия пока направлены на то, чтобы дальше давить на украинцев, чтобы те воевали и ни с кем не договаривались. Вот реальность», — заявил Песков.

Почему европейцы заговорили о мире

«Европа видит, что Украина „кончается“. В ВСУ не хватает личного состава, американцы оставили системы ПВО без ракет — весь боекомплект уходит на Ближний Восток. Велика вероятность, что следующую зиму Украина действительно не переживет, поэтому нужно срочно мириться», — пояснил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров.

Он обратил внимание, что все разговоры европейских политиков о мире начинаются с фразы: «Сначала нужно прекратить огонь».

«Почему? А потому что у ВСУ реально большие проблемы, их надо спасать, пока фронт еще хоть как-то держится», — сказал эксперт.

При этом, по мнению Федорова, подготовка к переговорам с Россией уже идет полным ходом.

«Захват российских танкеров, обстрелы наших заводов и мирных объектов: общежитий, вокзалов, поездов, автобусов — это, конечно, экономическое и психологическое давление: мол, садитесь договариваться, а то дальше будет хуже», — указал эксперт.

Какие цели ставят европейцы на переговорах с Россией

Переговоры Россия — Украина — Европа вполне реальны, считает Федоров. Но при одном условии: каждая из сторон должна быть готова к реальному компромиссу.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Совершенно очевидно, что Зеленскому, например, придется вывести войска из Донбасса. А России, возможно, прекратить массированные ракетные удары по украинским заводам и объектам энергетики. Кто и на какой компромисс согласится — большой вопрос. Зеленский, судя по его заявлениям, вообще ни к каким к компромиссам не готов», — заявил политолог.

По его мнению, одна из проблем гипотетического саммита — отсутствие доброй воли Зеленского, которого продолжение войны пока устраивает. Но есть и вторая, более серьезная.

«Усадить Зеленского за стол переговоров под угрозой отказа от финансирования можно. Заставить дать согласие на выведение войск из Донбасса тоже. Но дальше начнется самое страшное. А именно „Минск-3“», — уверен Федоров.

По его словам, цель европейцев — уступить России тактически и выиграть стратегически.

«Зеленский, допустим, выводит войска из Донбасса. Прекращает атаки БПЛА на Россию. Военные действия замораживаются. И с этой минуты ВСУ начинают пополнять кадрами, высылая из стран ЕС украинских беженцев, — „смотрите, ведь уже мир“, — прогнозирует эксперт. — Украинскую армию не только доукомплектовывают, но и перевооружают. По всей стране строятся огромные укрепрайоны — по примеру Славянска и Краматорска. Все важные объекты берутся под охрану ПВО. Страна с помощью Европы, а может быть, и США превращается в военный лагерь и готовится к новой войне с Россией».

На кого рассчитаны утечки про мирные переговоры с РФ

«Разговоры европейских политиков о диалоге с Россией — для внутреннего употребления», — заявил в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, европейцы от украинского конфликта сильно устали. «Санкции, отказ от дешевого российского газа, снижение производства, рост безработицы, бесконечные транши Украине за счет бюджета, миллионы украинских беженцев… Конечно, это все надоело», — пояснил эксперт.

Ровно поэтому, по словам Колесника, европейские лидеры и говорят, что пора мириться с Путиным. Однако ничего для этого не делают.

«Со времен саммита в Стамбуле — весны 2022 года — сам тип европейского политика не изменился. Это врун, позер и русофоб — коллективный Борис Джонсон. Вот пришлют нам на переговоры такого „Борю“. И о чем с ним говорить? И можно ли ему верить?» — отметил Колесник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эксперт по армиям НАТО Александр Артамонов считает гипотетические переговоры КС и РФ «дымовой завесой».

«Если европейцы говорят о мире, значит они усилили подготовку к войне. В планах НАТО до 2030 года развернуть в Прибалтике 250 тысяч бойцов сил быстрого реагирования. Резко увеличивают численность армий Польша и Германия. Франция ведет переговоры о размещении своего ядерного оружия в странах Восточной Европы. Какой мир? Они к войне готовятся», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

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