Достать Зеленского в бункере: РФ ответит на удар по автобусу в Макеевке

Достать Зеленского в бункере: РФ ответит на удар по автобусу в Макеевке

ВСУ начали масштабные атаки на Москву, Санкт-Петербург и другие регионы России в день старта Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В Пулково пришлось вводить план «Ковер», ограничивать отправку и принятие рейсов. Беспилотники ВСУ в это время атаковали рейсовый автобус Москва — Симферополь, в результате погибли восемь человек. Чего пытается этими атаками добиться Украина и чем ответит Россия — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атакуют российские регионы в день начала ПМЭФ

В ночь на 3 июня украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область, в частности ударили по крупнейшему нефтяному терминалу России на Балтике в Угольной гавани. Это произошло в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сегодня ранним утром объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах были атакованы БПЛА украинских нацистов. Повреждены несколько объектов. В настоящее время идет ликвидация последствий. Пострадали несколько человек. Погибших нет. Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», — написал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.

В аэропорту Пулково из-за атак беспилотников пришлось задействовать план «Ковер». В итоге задержки рейсов достигли двух и более часов, многие самолеты отправились на запасные аэродромы.

Настоящая трагедия разыгралась в ДНР. Утром 3 июня рейсовый автобус Москва — Симферополь подвергся атаке беспилотника ВСУ. По предварительным данным, погибли восемь человек, еще 11 получили ранения.

Сгоревший рейсовый автобус Москва — Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

«Ударный беспилотник атаковал пассажирский автобус в районе Енакиево под Горловкой», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Военкор Александр Коц сообщил, что пассажиры направлялись домой к родственникам, а также к месту отдыха на море.

«Вдумайтесь: это был обычный гражданский рейс. Не военная колонна, не позиция ПВО, не склад — рейсовый автобус с людьми, которые ехали к семьям, домой, в отпуск к морю. Их сознательно и хладнокровно убили дроном», — написал журналист в своем Telegram-канале.

На что рассчитывает Киев, убивая мирных людей

«Удары по ПМЭФ, общежитию в Старобельске, автобусу в ДНР — часть новой стратегии Украины», — заявил в беседе с NEWS.ru завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. По его словам, главком ВСУ Александр Сырский еще весной признал, что Украина не «вывозит» войну на истощение, поэтому переходит к асимметричным действиям, делая ставку на диверсии.

«Атака на Санкт-Петербург в день начала ПМЭФ имеет локальную цель — максимально затруднить, а в идеале сорвать проведение форума. Украина хочет напугать партнеров России из дружественных стран, приехавших в Питер», — пояснил эксперт.

Стратегическая же цель, как считает эксперт, «раскачать» Россию изнутри: «Нас, мирное население, хотят элементарно запугать. Киев хочет создать у россиян усталость от конфликта и желание его закончить. Разумеется, в пользу Украины».

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Параллельно, как пояснил эксперт, Киев решает другую задачу — начать большую европейскую войну.

«Логика простая: ВСУ убивают мирных жителей России. Те просят у власти либо поскорее прекратить военный конфликт — потому что им страшно, либо требуют „бахнуть по Киеву“. В идеале — ядерным оружием. Украину устраивают оба варианта», — пояснил Скориков.

По его словам, если Россия начнет бить по жилым кварталам Киева или, скажем, по странам Прибалтики, откуда прилетают дроны в Санкт-Петербург, вероятность прямого военного столкновения между Россией и странами Европы резко возрастает.

«Киеву только это и нужно. Пусть Россия воюет с Европой — тогда она снизит давление на Украину, и есть шанс не проиграть», — указал страновед.

Европа, по словам эксперта, к такому сценарию пока не готова: перевооружение ее армий только началось. Но президента Украины Владимира Зеленского это не волнует: он решает свои проблемы.

Каким может быть ответ России

Идеальный вариант ответа на террор Украины — точечные удары по ее руководству, уверен Скориков. «Зеленского и его окружение достать будет трудно: они пятый год прячутся, если нужно, в бункерах. Но у всех на Украине есть элитная недвижимость. А у кого-то — производственные активы. Вот по ним и нужно бить», — считает Скориков.

Такие удары, по словам эксперта, покажут: мы знаем, кто чем владеет, и за террор наказываем. «На Украине эти удары вызовут бурю восторга. Даже те, кто ненавидит русских, обрадуются, что коррупционеры лишились собственности», — пояснил Скориков.

Военный эксперт Владимир Прохватилов предлагает менее эмоциональный и более технологичный ответ.

«Нужно последовательно бить по ОРУ — открытым распределительным устройствам при украинских АЭС», — заявил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Он указал, что 77% электроэнергии Украина сейчас получает от Южно-Украинской, Хмельницкой и Ровенской АЭС. Остальные 23% — от еще не разбитых ТЭЦ и путем импорта.

Украинская атомная электростанция Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Если мы разрушим ОРУ при атомных электростанциях — а технически это сделать реально — Украина лишится более чем трех четвертей необходимой электроэнергии. Она фактически погрузится во тьму. Зеленскому останется только выбросить белый флаг», — убежден эксперт.

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что России пора использовать «иранскую тактику».

«Нужны массированные удары баллистическими ракетами, которые невозможно сбить, по любым объектам украинской экономики. Любым. К зиме мы может оставить Украину без экономики вообще. Тогда шансы завершить конфликт на наших условиях резко вырастут», — убежден Кнутов.

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