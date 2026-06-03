В Пулково массово задерживают рейсы

В петербургском аэропорту Пулково задержали 36 рейсов, сообщил Telegram-канал воздушной гавани. Также с запасных аэродромов ожидается пять бортов.

На 11:00 мск задерживается на два и более часов 36 рейсов. Ожидается с запасных аэродромов пять бортов. С момента открытия Пулково обслужено практически 50 рейсов на прилет и вылет и суммарно более пяти тысяч пассажиров, — отметили в компании.

Ранее в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Авиаузел принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

До этого аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на использование воздушного пространства. Прием и отправка рейсов осуществлялись по согласованию с соответствующими органами 2 июня.

Также 2 июня в Краснодаре в аэропорту Пашковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Подробности не приводились.