Петербургский аэропорт перешел на особый режим работы Росавиация проинформировала о временных ограничениях в аэропорту Пулково

Временные ограничения на использование воздушного пространства ввели в аэропорту Пулково, сообщили в пресс-службе Росавиации. В связи с этим авиаузел принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, — сказано в сообщении.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Внуково. Меры также приняты для обеспечения безопасности полетов. Отмечается, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

До этого Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в волгоградском аэропорту. Мера принята для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Эти меры начали действовать в аэропорту Нижнего Новгорода Чкалов, а также в ярославской авиагавани Туношна.