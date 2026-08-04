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04 августа 2026 в 21:26

«Не заставит»: в США заявили о просчете Зеленского в конфликте с Россией

Дэвис заявил, что удары вглубь России не вынудят Москву принять требования Киева

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский ошибочно рассчитывает ударами вглубь России вынудить Москву принять условия Киева, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в соцсети. По его мнению, подобная стратегия не способна изменить позицию российской стороны.

Зеленский утратил способность рационально оценивать ход конфликта и заблуждается, полагая, что несколько ударов по российской территории после многих лет боевых действий смогут заставить Москву капитулировать, считает Дэвис. Он назвал такой расчет ошибочным.

Эксперт также обратил внимание, что Украина подвергается гораздо большему количеству ударов беспилотников и ракет, чем Россия. По его мнению, при таком соотношении давления нет рациональных оснований ожидать капитуляции Москвы, тем более с учетом наличия у России ядерного оружия.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил: один мирный житель погиб, еще 23 человека получили ранения в результате атак ВСУ в Херсонской области с 31 июля. Оперативная обстановка в последние дни оставалась напряженной, добавил он.

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