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04 августа 2026 в 23:17

В США заблокировали ускоренное принятие санкций против России

Сенатор США Уорнок заблокировал ускоренное принятие санкций против России

Белый дом, США Белый дом, США Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против России в верхней палате Конгресса США, сообщило издание Punchbowl. По информации журналиста Лоры Вайс, сенатор не поддержал договоренность об ограничении прений по документу.

Других подробностей о причинах решения сенатора она не привела. Также неизвестно о дальнейших сроках рассмотрения законопроекта в публикации не приводится.

Ранее стало известно, что законопроект о введении новых санкций против России, который инициировал сенатор Линдси Грэм, рискует потерпеть неудачу в Конгрессе США из-за разногласий относительно тарифных положений. Опасения по поводу этой инициативы высказывают демократы, ряд республиканцев и бизнес-сообщество.

До этого сообщалось, что Вашингтон ввел санкции против российских военных структур и физических лиц. Под новые ограничения подпали два управления Минобороны РФ, сухопутные войска и 1061-й центр материально-технического обеспечения. Также в перечне указаны две российские компании и пять граждан РФ.

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