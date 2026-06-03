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03 июня 2026 в 16:49

В Кремле оценили визит Шредера в Россию

Песков: Кремль позитивно оценивает визит Шредера в Россию

Герхард Шредер Герхард Шредер Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Кремль позитивно оценивает визит бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в Россию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва всегда рада гостям, передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС.

Позитивно, мы всегда рады видеть гостей, — сказал Песков.

Ранее появилась информация, что Шредер прибыл в Москву. Экс-канцлера Германии заметили в отеле Kempinski. Предполагалось, что его визит может быть связан с участием в Петербургском международном экономическом форуме.

На этом фоне немецкий политолог Александр Рар предположил, что бывший глава кабмина ФРГ мог приехать в Россию в надежде поговорить с президентом страны Владимиром Путиным. По его мнению, политик способен передать мысли российского лидера руководству Германии.

Прежде Путин заявлял, что реакция европейских стран на предложение назначить Шредера посредником в переговорах с Россией была неоднозначной. По словам российского лидера, среди откликов были как негативные, так и позитивные оценки.

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