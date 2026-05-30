Путин раскрыл, какие отклики на самом деле были в ЕС на кандидатуру Шредера Путин: некоторые страны Европы позитивно отреагировали на кандидатуру Шредера

Реакция европейских стран на кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного переговорщика с Россией со стороны ЕС была неоднозначной, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, наряду с негативными прозвучали и положительные отклики.

Они отреагировали. Реакция была. Я это заметил. Была и положительная реакция, и отрицательная. Но и положительная была тоже, — уточнил российский лидер.

Путин до этого называл Шредера предпочтительной кандидатурой для диалога между ЕС и Москвой. Он считает, что немецкому политику можно доверять. Экс-канцлер всегда исходил из национальных интересов немецкого народа и государства, не смешивая политику с личным отношением.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс отметил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас не подходит на роль переговорщика с Россией, и Европа в этом сама призналась. По его мнению, причиной стала ее жесткая позиция в отношении Москвы. В Европе уже воспринимают это как очевидный факт и в этом нет никаких сомнений, добавил Сакс. Профессор также сравнил ситуацию с гипотетическим признанием США, что их госсекретарь не способен заниматься дипломатией.