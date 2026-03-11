Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 16:02

BMW отозвала почти 150 тыс. машин из-за риска пожара под капотом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Компания BMW отозвала с рынка Китая порядка 148 тыс. автомобилей из-за дефекта стартера, следует из заявки автопроизводителя на сайте Государственного управления по регулированию рынка КНР. Проблема может привести к затруднениям при запуске машины, а в крайних случаях создавать опасность возгорания.

В сообщении говорится, что отзыву подлежат модели второй, четвертой, пятой, шестой и седьмой серий, а также X4, X5, X6 и Z4, произведенные в период с 31 июля 2020 года по 22 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что в России по итогам 2025 года зафиксирован резкий всплеск отзывных кампаний: под сервисные программы попали почти 500 тыс. транспортных средств. Масштабные проверки коснулись владельцев популярных марок, включая отечественную Lada, а также Hyundai, Kia, Toyota и китайские бренды GAC и Geely.

До этого глава РСПП Александр Шохин заявил, что российские власти не пустят обратно часть ушедших европейских автоконцернов из-за их военно-технической поддержки Украины. В Госдуме добавили, что при рассмотрении вопроса о возвращении будет учитываться поведение компаний в период санкций.

