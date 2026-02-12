Пользователи «ВКонтакте» смогут видеть отзывы с Ozon

Пользователям «ВКонтакте» стали доступны рейтинг товаров и отзывы с Ozon прямо в приложении. Эти данные автоматически импортируются и помогают пользователям соцсети принимать решение о покупке.

Отзывы и оценки товара от других покупателей входят в топ факторов принятия решения о покупке, наряду с ценой и условиями доставки. Обратная связь поможет пользователям «ВКонтакте» получить более полную информацию о товарах с маркетплейса, а бизнесу — повысить доверие со стороны потенциальных покупателей и увеличить продажи, — рассказал директор по продукту контентных сервисов «ВКонтакте» Никита Лебедев.

Отмечается, что сейчас к новой системе соцсети присоединились более 37 тыс. продавцов Ozon, предоставляя пользователям более 18 млн товаров. На платформе будут показаны три главных отзыва на товар, однако пользователи смогут посмотреть больше обратной связи от покупателей с помощью прямой ссылки на маркетплейс.

Ранее сообщалось, что у пользователей соцсети «ВКонтакте» появится возможность покупать товары из видео. Плашка со ссылкой на покупку будет появляться автоматически — при нажатии будет открываться страница товара на маркетплейсе.