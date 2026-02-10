Пользователи «ВКонтакте» смогут покупать товары из видео

У пользователей соцсети «ВКонтакте» появится возможность покупать товары из видео. Плашка со ссылкой на покупку будет появляться автоматически — при нажатии будет открываться страница товара на маркетплейсе.

Новый инструмент позволит площадкам увеличить конверсию в переходы и продажи, продавцам — повысить эффективность рекламных интеграций. Механика переходов из контента на маркетплейс продемонстрировала свою эффективность на примере пилотного проекта с Ozon: конверсия из просмотра в открытие карточки выросла в три раза за полгода, — рассказал директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев.

Отмечается, что нативный авторский контент поможет продавцам заинтересовать покупателей нестандартным способом. По результатам эксперимента, публикации авторов соцсети с товарами продавцов собрали 3,5 млрд просмотров.

Ранее сообщалось, что пользователи «ВКонтакте» в среднем проводят на платформе 64 минуты в сутки. Это самый крупный показатель среди соцсетей в России — за год он увеличился на 20%.