05 марта 2026 в 07:02

Раскрыто, сколько украинцев въехали в Россию в 2025 году

В Россию за 2025 год прибыли более 32,5 тысячи украинцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Более 32,5 тысячи граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, передает РИА Новости. Журналисты уточнили, что из них 30 714 человек совершали частные визиты.

Кроме того, 1386 украинцев приехали в рамках деловой поездки, 168 — приехали работать, 135 — по учебе. Также 133 человека приехали в качестве туристов, а 33 гражданина проезжали по транзиту.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что часть украинцев, которые были эвакуированы из зоны СВО, попросили остаться в России, приняв гражданство. По ее словам, в декабре российские военные спасли 46 граждан Украины. При этом 17 из них уже вернулись домой, а остальные остаются в пунктах временного размещения.

До этого глава Россотрудничества Евгений Примаков заметил, что количество обращений от граждан западных стран с просьбами о переселении в РФ и оформлении российского гражданства заметно выросло. По его словам, люди хотят переехать, поскольку не разделяют проводимый Западом курс и выступают против агрессивной политики своих стран.

