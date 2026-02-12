Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 11:56

Стало известно о наплыве желающих переехать с Запада в Россию

Примаков: жители Запада все чаще просят предоставить им российское гражданство

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Количество обращений от граждан западных стран с просьбами о переселении в РФ и оформлении российского гражданства заметно выросло, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью РИА Новости. По его словам, люди хотят переехать, поскольку не разделяют проводимый Западом курс.

В последнее время мы отмечаем рост обращений граждан западных стран с просьбой о переселении в Российскую Федерацию и получении российского гражданства. Их главный мотив — несогласие с проводимым на Западе курсом, направленным на разрушение институтов семьи и традиционных моральных ценностей, — сказал Примаков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил сформировать межведомственную рабочую группу. Новая структура займется популяризацией традиционных семейных ценностей в обществе.

Прежде председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости защиты основ национальной самоидентификации. Он подчеркнул, что тема нравственности и формирования личности крайне актуальна в современном мире. По его словам, общие духовные ориентиры исторически помогали стране развиваться.

.

Россия
Запад
Евгений Примаков
Россотрудничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл, куда нужно обращаться по вопросу замедления Telegram
Сообщник анапского стрелка сознался в подстрекательстве
Налет на Ухту, эвакуация, «марафон истязаний»: ВСУ атакуют РФ 12 февраля
«40 лет нашей дружбы»: Генри Резник о личности Падвы
В Кремля рассказали о позиции Путина по месту встречи с Зеленским
«При желании можно»: в Кремле заговорили о контактах Путина с Макроном
Песков заявил о расколе Европы из-за России
«Это титан»: Резник, Барщевский, Москалькова прощаются с адвокатом Падвой
«Развивающийся мессенджер»: в Кремле назвали лучшую альтернативу Telegram
Врач перечислила основные симптомы метеочувствительности
«Товарооборота нет»: Песков высказался о возможных пошлинах США из-за Кубы
Получившая срок за воровство француженка выиграла второе золото Олимпиады
Почему не работает Telegram сегодня, 12 февраля: замедление, разблокировка
Гигантская сосулька напугала жителей Петропавловска-Камчатского
Фигурист Энберт оценил шансы Малинина на второе золото Олимпиады-2026
Появились кадры, как САУ Caesar проиграла битву российскому «Ланцету»
Цены на билеты с участием Ефремова взлетели до московской зарплаты
В Кремле пообещали следить за ситуацией с резким ростом тарифов ЖКХ
В МИД раскрыли, почему Европа не даст 250 истребителей Киеву
Нарколог назвал заболевания, повышающие риски развития зависимости
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.