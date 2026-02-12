Стало известно о наплыве желающих переехать с Запада в Россию Примаков: жители Запада все чаще просят предоставить им российское гражданство

Количество обращений от граждан западных стран с просьбами о переселении в РФ и оформлении российского гражданства заметно выросло, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью РИА Новости. По его словам, люди хотят переехать, поскольку не разделяют проводимый Западом курс.

В последнее время мы отмечаем рост обращений граждан западных стран с просьбой о переселении в Российскую Федерацию и получении российского гражданства. Их главный мотив — несогласие с проводимым на Западе курсом, направленным на разрушение институтов семьи и традиционных моральных ценностей, — сказал Примаков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил сформировать межведомственную рабочую группу. Новая структура займется популяризацией традиционных семейных ценностей в обществе.

Прежде председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости защиты основ национальной самоидентификации. Он подчеркнул, что тема нравственности и формирования личности крайне актуальна в современном мире. По его словам, общие духовные ориентиры исторически помогали стране развиваться.

