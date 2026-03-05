Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 07:05

Врач раскрыла тревожные факты о воздействии пива на головной мозг

Терапевт Тен: пиво разрушает нейронные связи в головном мозге и ухудшает память

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Употребление пива негативно влияет на нейронные связи в мозге и ухудшает память, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, этанол, который содержится в составе напитка, способствует разрушению психики и развитию депрессии.

Этанол — психоактивное вещество, которое убивает нейроны. Пиво — не исключение. Под его воздействием разрушаются связи между клетками мозга, ухудшается память, снижается способность к обучению и концентрации. Хроническое употребление ведет к деградации личности, изменению психики, повышенной агрессии или, наоборот, апатии и депрессии, — предупредила Тен.

Ранее Роскачество разработало новый ГОСТ, который начнет действовать в 2027 году и изменит стандарты для пива, включая безалкогольные варианты. Согласно документу, список допустимых видов солода расширяется: теперь, помимо ячменного и пшеничного, производители смогут использовать ржаной, гречишный и просяной солод.

Врач-психиатр Елена Кунаковская ранее заявила, что водочный алкоголизм может сформироваться всего за год, в отличие от пивного или винного. По ее словам, это объясняется высокой концентрацией этанола и его агрессивным влиянием на организм и психику.

врачи
здоровье
алкоголь
напитки
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
