Губернатор рассказал о разрушениях при атаке ВСУ на Саратовскую область Окна в соцучреждениях и домах повреждены при атаке ВСУ на Саратовскую область

Окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах были повреждены при атаке ВСУ на Саратовскую область, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин. По его словам, пострадавшим оказывается вся медицинская помощь.

В результате ночной атаки БПЛА были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время. Специалисты уже работают по каждому объекту, просчитывая необходимые объемы для замены, — отметил он.

Утром 5 марта появилась информация, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 76 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 33 и 17 БПЛА уничтожили над Саратовской областью и акваторией Черного моря соответственно, 10 — над Крымом.

Ранее минимум пятеро сотрудников полиции стали жертвами удара Вооруженных сил Украины в Херсонской области. По информации МВД, еще шестеро правоохранителей травмированы.