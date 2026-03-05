Прибавка в 22 000 с 1 апреля: составили список получателей соцпенсий

1 апреля в России пройдет индексация социальных пенсий, которая затронет более 4 млн граждан. Выплаты вырастут у получателей пенсий по инвалидности, из-за потери кормильца, а также у граждан, не имеющих подтвержденного трудового стажа. На сколько увеличится социальная пенсия каждой категории нуждающихся россиян — в материале NEWS.ru.

Что такое социальная пенсия

Социальная пенсия — это особая мера государственной поддержки граждан, которые постоянно проживают в России, но по тем или иным причинам не могут рассчитывать на страховую пенсию и нуждаются в материальном обеспечении. Ее ключевое отличие от стандартной страховой пенсии состоит в том, что размер выплаты не зависит от трудового стажа или накопленных пенсионных баллов.

Депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин объяснил в беседе с NEWS.ru, что страховая пенсия формируется из взносов, которые работодатель перечисляет за сотрудника в течение всей его карьеры. Следовательно, ее величина напрямую связана с продолжительностью стажа и уровнем заработка.

Социальная пенсия имеет иную природу — это государственная выплата, финансируемая из федерального бюджета. Она устанавливается государством в твердой сумме и призвана поддержать наиболее уязвимые категории населения, вне зависимости от их трудовой биографии.

Впрочем, у этой поддержки есть важное условие — социальная пенсия несовместима с трудовой деятельностью. Если гражданин официально работает по трудовому или гражданско-правовому договору, то Социальный фонд (СФР) прекращает выплаты. В данном случае пенсия рассматривается как компенсация утраченного заработка, а не как прибавка к нему.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто может получить социальную пенсию

Законодательством предусмотрено несколько категорий получателей социальной пенсии: по возрасту, инвалидности, в связи с утратой кормильца, а также для детей-сирот.

По старости. Претендовать на выплаты могут женщины, достигшие 64 лет, и мужчины в возрасте 69 лет. В рамках пенсионной реформы этот порог поэтапно повышается: к 2028 году его увеличат до 65 лет для женщин и до 70 — для мужчин. Исключение было сделано для представителей коренных малочисленных народов Севера, постоянно живущих на исконных территориях. Им пенсия назначается раньше: женщинам — с 50 лет, мужчинам — с 55.

По инвалидности. Данный вид пенсии положен лицам с инвалидностью I, II или III группы (включая тех, у кого инвалидность установлена с детства), а также детям-инвалидам.

Из-за потери кормильца. Выплаты назначаются несовершеннолетним детям и студентам-очникам до 23 лет, оставшимся без попечения одного или обоих родителей. Пенсия выплачивается до окончания обучения или до достижения 23-летнего возраста.

Детям-сиротам. Особый случай — дети, не достигшие 18 лет, чьи родители неизвестны. Им также полагается социальная пенсия, которая сохраняется при обучении на очном отделении до 23 лет. Важное условие: если ребенка передают в приемную семью, то выплаты прекращаются.

На сколько вырастет социальная пенсия с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года предусмотрено увеличение социальных пенсий на 6,8%. После пересчета средний размер выплат достигнет 16 590 рублей. Для разных категорий получателей установлены различные размеры пенсий.

По старости и представителям малочисленных народов Севера — 9424,1 рубля.

Инвалидам I группы — 18 848,32 рубля.

Инвалидам II группы — 9424,1 рубля.

Инвалидам III группы — 8010,57 рубля.

Инвалидам с детства и детям с инвалидностью — 22 617,67 рубля.

По потере кормильца — 9424,1 рубля.

По потере обоих кормильцев или детям, чьи родители неизвестны, — 18 848,32 рубля.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отдельные виды социальных выплат (связанные с социальной пенсией) увеличат на 14,8%. Руководитель юридического отдела Независимого профсоюза «Новый труд» (НПНТ) Сергей Довгаль рассказал NEWS.ru, что данная мера затронет военнослужащих срочной службы, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, летчиков-испытателей, а также лиц, пострадавших в результате радиационных и техногенных аварий.

Эксперты отметили, что перерасчет происходит автоматически. Получатели выплат не должны подавать каких-либо заявлений.

В каком случае гражданину РФ назначается социальная выплата

Как правило, размер социальной пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП). По этой причине государство гарантирует неработающим получателям, что их общий доход будет доведен до этого уровня.

Если социальная пенсия — единственный источник дохода человека, то ему назначается федеральная социальная доплата. Она покрывает разницу между пенсией и региональным прожиточным минимумом. Если региональный ПМП превышает федеральный, то доплата будет рассчитываться по более высокому региональному стандарту. В этом случае финансирование идет из бюджета субъекта РФ.

С 1 января 2026 года федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составил 16 288 рублей. В регионах, где этот показатель выше федерального, пенсионеры будут получать доплату до более высокого регионального уровня.

Каким может быть размер доплаты к соцпенсии

Приведем пример: в Рязанской области пенсионер получил в апреле соцпенсию в размере 9424,1 рубля. При этом других источников дохода у него нет. Прожиточный минимум в этом регионе составляет 14 496 рублей. Пенсионеру компенсируют разницу в 5072 рубля.

Жителю Чукотки, где ПМП составляет 42 511 рублей, доплатят 33 087 рублей. При этом размер суммы не фиксирован и может меняться каждый месяц, если изменятся доходы пенсионера.

