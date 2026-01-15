Прожиточный минимум вырос: кому положена надбавка к пенсии в 2026 году

В 2026 году прожиточный минимум пенсионера увеличился на 6,8%, достигнув суммы в 16 288 рублей. Как это отразится на пенсиях, от чего будет зависеть размер надбавки к пенсионным выплатам — в материале NEWS.ru.

Что такое прожиточный минимум для пенсионеров

Прожиточный минимум для пенсионера (ПМП) — это самая нижняя планка денежного обеспечения, установленная государством. Она показывает, какая сумма в месяц требуется человеку, находящемуся на пенсии, чтобы покрыть самый необходимый минимум: еду, лекарства, коммунальные платежи и другие базовые нужды. Этот показатель касается всех, кто получает пенсию по старости или инвалидности.

Установленный федеральный минимум является базой для регионов. Субъект РФ может установить свой, более высокий ПМП. При определении итоговой величины региональные власти проводят комплексную оценку, принимая во внимание целый ряд локальных факторов. В расчет берутся особенности потребительского рынка, включая уровень цен на товары и услуги первой необходимости, а также специфика экономики и климатические условия, напрямую влияющие на стоимость жизни. Например, в Москве, Санкт-Петербурге и в регионах Крайнего Севера ПМП традиционно выше, чем в других регионах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как вырос прожиточный минимум пенсионера в 2026 году

Сумма прожиточного минимума пенсионера индексируется каждый год. В 2024-м она составляла 13 290 рублей, в 2025 году — 15 250.

За три последних года общий номинальный рост прожиточного минимума для пенсионеров составил 22,6% (или 2998 рублей). Эта плановая индексация призвана частично компенсировать влияние повышения потребительских цен на стоимость минимального набора товаров и услуг, необходимых пожилому человеку.

Как размер прожиточного минимума влияет на пенсию

ПМП — финансовый «пол», ниже которого не должен опускаться доход пенсионера. Это основная мера социальной защиты. Ее принцип прост: если общая сумма всех ежемесячных выплат пенсионера окажется ниже регионального прожиточного минимума, то государство обязано назначить социальную доплату до этого уровня. При этом работающие пенсионеры не смогут ее получить.

Расчет общего дохода для сравнения с прожиточным минимумом включает в себя все регулярные денежные поступления от государства. Они включают в себя не только пенсию, но и ежемесячную денежную выплату (в том числе денежный эквивалент, если пенсионер отказался от набора социальных услуг), срочные пенсионные выплаты, а также другие меры поддержки. Если пенсионер получает помощь не деньгами, а в натуральной форме (например, право на бесплатный проезд или скидку по квартплате), то ее условную стоимость все равно включают в его общий доход.

Если в регионе установлен ПМП выше федерального уровня, то эта часть доплачивается из бюджета региона. Федеральные доплаты устанавливаются через Социальный фонд России (СФР), а региональные — через соответствующее управление социальной защиты населения, рассказал NEWS.ru экономист, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Олег Николаев.

Никакого заявления подавать не нужно — расчет сделают автоматически.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кого из пенсионеров коснется повышение прожиточного минимума

Граждане с трудовым стажем менее 15 лет (у которых менее 30 пенсионных баллов) могут претендовать лишь на социальную пенсию по старости. Ее базовый размер в 2026 году составит 9424 рубля (с 1 апреля), сказал Николаев.

«Пенсионеры данной категории являются основными претендентами на социальные доплаты, с помощью которых размер пенсии доводится до ПМП», — сказал он.

По словам эксперта, в 2025 году средний размер страховой пенсии (назначенной исходя из суммы уплаченных взносов при достижении необходимого минимума) составлял почти 25 тысяч рублей, то есть значительно превышал ПМП. «К подавляющему большинству получателей страховых пенсий изменения ПМП не имеют отношения», — резюмировал экономист.

Каким может быть размер доплаты к пенсии

Приведем пример: в Рязанской области пенсионер получил в январе 13 900 рублей с учетом всех выплат. Однако прожиточный минимум в этом регионе составляет 14 496. Пенсионеру компенсируют разницу в 596 рублей.

Еще один пример: житель Чукотки, где ПМП составляет 32 510 рублей, получил пенсию в размере 26 000 (с учетом всех выплат). Это означает, что ему полагается доплата в 6510 рублей. При этом ее размер не фиксирован — он может меняться каждый месяц, если изменятся доходы пенсионера (например, после индексации пенсии).

