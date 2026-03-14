14 марта 2026 в 09:53

В Госдуме прояснили, какие выплаты затронет ближайшая индексация

Депутат Нилов: ближайшая индексация коснется социальных пенсий

Ярослав Нилов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ближайшая индексация, которая произойдет уже со следующего месяца, повысит социальные пенсии на 6,8%, рассказал глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, которые приводит ТАСС, осенью будут проиндексированы военные пенсии.

С 1 апреля социальные пенсии будут увеличены исходя из того, что увеличился прожиточный минимум по сравнению с прошлым годом. Соответствующий коэффициент заложен, — объяснил Нилов.

Депутат также напомнил, что с 1 февраля в России были проиндексированы и другие социальные выплаты. Кроме того, с 1 января страховые пенсии подняли на уровень выше прогнозной инфляции.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал NEWS.ru, что для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь 15 лет трудового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Помимо этого, по его словам, нужно достичь возраста, установленного законодательством.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль решил перенести «сценарий Газы» на ливанскую землю
Россиянам рассказали, где можно встретить медуз
Россиянам выставляют медицинские счета на триллионы рублей
Семь человек пострадали в ДТП с «мигрантским» автобусом в Москве
Москвичам рассказали, когда ждать пробуждения клещей
Румынские власти намеренно начали отрезать россиян от дома
«Поможет стать умнее»: в России дали фон дер Ляйен и Каллас один совет
В России впервые приняли ГОСТ на территории для прогулок с собаками
В Госдуме прояснили, какие выплаты затронет ближайшая индексация
Финансист рассказал, за что российские банки могут взимать плату
Сбежавшего в Россию от срочной службы иностранца поймали под Тамбовом
Россиян предупредили, что ночная стирка может обернуться штрафом
Россиянам назвали болезни, которые не лечатся по ОМС
Появилась новая информация о ракетах, запущенных КНДР в Японское море
Взрыв прогремел в еврейской школе Амстердама
Раскрыто, сколько Белый дом заработает на TikTok
Аферисты придумали новую схему обмана россиян под видом подачи 3-НДФЛ
Мошенники недосчитались миллиардов рублей из-за одного закона
«На пороге армагеддона»: в США опасаются катастрофы из-за войны с Ираном
Раскрыты детали новой лицензии США на продажу нефти России
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

