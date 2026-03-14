В Госдуме прояснили, какие выплаты затронет ближайшая индексация

Ближайшая индексация, которая произойдет уже со следующего месяца, повысит социальные пенсии на 6,8%, рассказал глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, которые приводит ТАСС, осенью будут проиндексированы военные пенсии.

С 1 апреля социальные пенсии будут увеличены исходя из того, что увеличился прожиточный минимум по сравнению с прошлым годом. Соответствующий коэффициент заложен, — объяснил Нилов.

Депутат также напомнил, что с 1 февраля в России были проиндексированы и другие социальные выплаты. Кроме того, с 1 января страховые пенсии подняли на уровень выше прогнозной инфляции.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал NEWS.ru, что для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь 15 лет трудового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Помимо этого, по его словам, нужно достичь возраста, установленного законодательством.