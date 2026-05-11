Названа категория граждан в РФ, которым увеличат пенсию в июне Финогенова: прибавку к пенсии в июне получат те, кому в мае исполнилось 80 лет

В июне в России повысят пенсии для ряда категорий граждан, включая тех, кому в мае исполнилось 80 лет, рассказала РИА Новости профессор РЭУ Юлия Финогенова. Перерасчет также затронет пенсионеров с инвалидностью I группы и тех, кто уволился или имеет иждивенцев, добавила она.

В июне возможность получить повышенную пенсию будет у ряда категорий граждан. Во-первых, до 19 169,38 рубля будет увеличена фиксированная выплата в структуре страховой пенсии гражданам, которым в мае исполнилось 80 лет или которым была присвоена инвалидность I группы. Инвалидам I группы также полагается надбавка за уход, которая составляет 1413,86 рубля, — заявила Финогенова.

Профессор отметила, что увеличение фиксированной выплаты назначается только один раз и не суммируется при совпадении оснований. Повышенные выплаты получат пенсионеры после увольнения в мае и те, кто оформил надбавки за иждивенцев, заключила она.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что блогеры, которые буду вносить страховые взносы в Социальный фонд, могут рассчитывать на пенсию от 13,8 до 43,7 тыс. рублей в месяц. Размер выплат напрямую зависит от суммы отчислений и продолжительности стажа.