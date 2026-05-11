День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 03:57

Названа категория граждан в РФ, которым увеличат пенсию в июне

Финогенова: прибавку к пенсии в июне получат те, кому в мае исполнилось 80 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В июне в России повысят пенсии для ряда категорий граждан, включая тех, кому в мае исполнилось 80 лет, рассказала РИА Новости профессор РЭУ Юлия Финогенова. Перерасчет также затронет пенсионеров с инвалидностью I группы и тех, кто уволился или имеет иждивенцев, добавила она.

В июне возможность получить повышенную пенсию будет у ряда категорий граждан. Во-первых, до 19 169,38 рубля будет увеличена фиксированная выплата в структуре страховой пенсии гражданам, которым в мае исполнилось 80 лет или которым была присвоена инвалидность I группы. Инвалидам I группы также полагается надбавка за уход, которая составляет 1413,86 рубля, — заявила Финогенова.

Профессор отметила, что увеличение фиксированной выплаты назначается только один раз и не суммируется при совпадении оснований. Повышенные выплаты получат пенсионеры после увольнения в мае и те, кто оформил надбавки за иждивенцев, заключила она.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что блогеры, которые буду вносить страховые взносы в Социальный фонд, могут рассчитывать на пенсию от 13,8 до 43,7 тыс. рублей в месяц. Размер выплат напрямую зависит от суммы отчислений и продолжительности стажа.

Общество
Россия
пенсии
выплаты
индексации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС Британии планируют потратить сотни тысяч фунтов на перешив женской формы
Экс-премьер Таиланда вышел из тюрьмы
В Таиланде вырос спрос на бородинский хлеб и красную икру из России
В грузовом вагоне обнаружили тела шести человек
ПВО РФ за неделю сбила 3556 украинских БПЛА
Глава Минобороны Латвии устроил скандал на фоне заявления об отставке
Посол заявил о «братских отношениях» Путина и Рахмона
В России могут повысить верхнюю границу возраста молодежи
Премьер Израиля хочет отказаться от военной помощи США
Ученый назвал дату астрономического лета в России
В России мошенники начали обманывать любителей маркетплейсов
Названа категория граждан в РФ, которым увеличат пенсию в июне
Стал известен средний размер пенсии в России за апрель
В Госдуме объяснили изменение формулировки в квитанциях за ЖКУ
Немецкие политики поддержали предложение Путина
Дмитриев прокомментировал катастрофу в ЕС
Самозанятым раскрыли способ получить пенсию свыше 50 тыс. рублей
Минобрнауки вводит «день тишины» при поступлении в вузы
В Москве водитель устроил погоню от полиции и попал в ДТП
Иран отверг план США, потому что не хочет подчиняться
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.