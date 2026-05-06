Назван максимальный размер пенсии у блогеров

Профессор Сафонов: блогеры могут заслужить пенсию в 43 тыс. рублей

Блогеры, которые будут ежегодно делать страховые взносы в Социальный фонд, могут рассчитывать на пенсию от 13,8 до 43,7 тыс. рублей в месяц, сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Размер выплат напрямую зависит от суммы отчислений и продолжительности стажа.

Максимальный размер взноса в 2026 году — 572 204 рубля. Он позволяет сформировать 1 год стажа и 8,72 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент). Таким образом, за 25 лет получится сформировать 218 ИПК, в результате чего размер пенсии составит 43 758 рублей, — сказал Сафонов.

Минимальная сумма взноса в 2026 году — около 71,5 тыс. рублей, что дает 1 год стажа и 1,09 ИПК. Если отчислять эту сумму 25 лет, пенсия составит 13,8 тыс. рублей; если 15 лет — чуть более 12 тыс. рублей. При максимальных отчислениях за 15 лет пенсия достигнет чуть выше 30 тыс. рублей.

Большинство блогеров работают в режиме самозанятости или ИП, где обязательные отчисления в Соцфонд не предусмотрены. Если взносов нет, остается только социальная пенсия — с 1 апреля 2026 года ее размер составляет 9,4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что самый высокий средний размер пенсии среди федеральных округов России зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе. Он составляет 28,2 тыс. рублей. Наименьший показатель — в Северо-Кавказском федеральном округе (20,5 тыс. рублей). Разница между лидером и аутсайдером достигла 7,7 тыс.

