Озвучено, в каком российском округе зафиксирована наибольшая средняя пенсия

Самый высокий средний размер пенсии среди федеральных округов России зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе. Он составляет 28,2 тыс. рублей, выяснил ТАСС, проанализировав данные Социального фонда.

Наименьший показатель — в Северо-Кавказском федеральном округе (20,5 тыс. рублей). Разница между лидером и аутсайдером достигла 7,7 тыс.

В целом по России средний размер пенсии в марте 2026 года составил 25 274 рубля. Таким образом, пенсионеры ДФО получают на 2,9 тыс. больше среднестатистического россиянина, а жители СКФО — на 4,8 тыс. меньше.

Эксперты связывают лидерство Дальнего Востока с действием районных коэффициентов и северных надбавок, которые увеличивают фиксированные выплаты к страховой пенсии. В Северо-Кавказском округе таких надбавок нет, что и объясняет отставание.

Ранее сообщилось, что уровень оплаты труда превысил среднероссийский показатель в 30 различных отраслях экономики. Согласно последним данным Росстата, средний размер зарплаты в России составляет 103 900 рублей. Больше этой суммы получают специалисты, занятые в финансовой и страховой деятельности, а также сотрудники сферы информации и связи. Высокий доход фиксируется и у тех, кто занимается научными исследованиями, разработками или работает в области добычи полезных ископаемых.