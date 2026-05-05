Росстат перечислил отрасли с зарплатами выше среднего

Уровень оплаты труда превысил среднероссийский показатель в 30 различных отраслях экономики, подсчитали в Росстате. Согласно последним данным, средний размер зарплаты в России составляет 103 900 рублей. Больше этой суммы получают специалисты, занятые в финансовой и страховой деятельности, а также сотрудники сферы информации и связи.

Высокий доход фиксируется и у тех, кто занимается научными исследованиями, разработками или работает в области добычи полезных ископаемых. В промышленном секторе наиболее выгодные условия труда отмечены в производстве нефтепродуктов, химических веществ и лекарственных средств. Кроме того, доходы выше средних значений демонстрируют металлургическое производство и сфера ремонта сложного оборудования. Росстат также выделяет рыболовство, строительство и оптовую торговлю как направления с конкурентоспособным уровнем вознаграждения.

Сектор транспортировки и хранения также показывает результаты, превышающие среднюю планку по стране, особенно в части воздушного и водного транспорта. По данным ведомства, в этот список входят железнодорожные перевозки, включая грузовое и международное пассажирское сообщение. Положительная динамика заработных плат дополнительно зафиксирована в отраслях спорта, отдыха и развлечений.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал установить минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже 60 тыс. рублей. По его словам, пенсии должны находиться на той же отметке. Кроме того, политик добавил, что исходя из этого в законе необходимо закрепить норму о минимальной почасовой оплате труда.