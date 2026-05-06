Росстат зафиксировал первую в 2026 году недельную дефляцию Росстат зафиксировал первую в 2026 году недельную дефляцию в 0,02%

Росстат зафиксировал первую в 2026 году недельную дефляцию на уровне 0,02%, сообщается в официальных данных статистического ведомства. Индекс потребительских цен за период с 28 апреля по 4 мая составил 99,98%.

Снижение цен произошло в основном за счет сезонного удешевления плодоовощной продукции, которая за отчетный период подешевела в среднем на 2,7%. Сильнее всего упали цены на огурцы (на 11,6%) и помидоры (на 7,5%). Также снизились цены на бананы и яблоки. Среди других продовольственных товаров подешевели яйца — на один процент, вареные колбасы и рис — на 0,4%, свинина и сосиски — на 0,3%. Вместе с тем выросли цены на куриное мясо — на 0,5%, гречку — на 0,4% и сахар — на 0,3%.

Из непродовольственных товаров заметнее всего подешевели телевизоры — на 0,9%, электропылесосы — на 0,7%, смартфоны — на 0,2%. Цены на легковые автомобили и бензин остались стабильными. Последний раз недельная дефляция в стране регистрировалась в начале сентября прошлого года.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что к концу 2026 года ожидается снижение ключевой ставки до 10%. По его словам, меры Центрального банка России способствуют сдерживанию инфляции в стране.