Россиянам рассказали о главном заблуждении про диспансеризацию

Главный онколог Минздрава Каприн: диспансеризация доступна россиянам с 18 лет

Большинство россиян ошибочно полагает, что проходить обследования на онкологические заболевания нужно только после 40 лет. На самом деле диспансеризация доступна с 18 лет, рассказал в интервью NEWS.ru главный внештатный специалист онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. В ее рамках бесплатно можно провериться на семь самых распространенных видов рака, отметил он.

Программа диспансеризации в нашей стране доступна не с 40 лет, а с 18. Только с этого возраста и до 39 лет она проводится раз в три года, а вот после 40 — ежегодно. В ее рамках предусмотрены скрининги (специальные исследования, прицельно направленные на выявление рака и предраковых патологий) по семи наиболее распространенным видам рака, — сказал Каприн.

Он уточнил, что речь идет о раке молочной железы, шейки матки, легких, предстательной железы, колоректальном раке, раке желудка, щитовидной железы и кожи. Все эти обследования можно пройти бесплатно в поликлинике по месту жительства, отметил Каприн. Подробный перечень повозрастных исследований доступен в открытых источниках — на сайте главного онколога и на портале Минздрава России.

Ранее стало известно, что Минздрав России планирует расширить список медицинских документов, которые граждане могут получать дистанционно, в текущем году. Как рассказал заместитель главы ведомства Вадим Ванков, данную практику планируется внедрить во всех субъектах страны. Трансляция заседания шла на сайте ГД.

