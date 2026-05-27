«Я надел шапку»: российский космонавт передал маме важное сообщение Кудь-Сверчков вышел в открытый космос с запиской «Мама, я надел шапку»

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос продемонстрировал табличку с трогательной надписью «Мама, я надел шапку». Это первый выход в открытый космос по российской программе в 2026 году, трансляция работ велась Роскосмосом.

Шуточный жест Кудь-Сверчков сделал, чтобы успокоить своих ближайших родственников. Внекорабельная деятельность российских специалистов началась в 17:17 мск в среду, вместе с Кудь-Сверчковым работает Сергей Микаев. Космонавты уже установили на модуле «Звезда» аппаратуру для изучения солнечных вспышек («Солнце-Терагерц») и приступили к работе с оборудованием по выращиванию полупроводниковых кристаллов («Экран-М») на модуле «Наука».

Затем им предстоит снять с модуля «Поиск» контейнер эксперимента «Биориск» с бактериями, семенами и цистами ракообразных, находившимися в открытом космосе почти пять лет. Расчетная продолжительность выхода — 5 часов 27 минут.

Ранее сообщалось, что внутри МКС за пультом управления роборукой ERA будет дежурить член экипажа Crew‑12 космонавт Андрей Федяев. Командир МКС‑74 Кудь‑Сверчков совершает второй в своей карьере выход в открытый космос. Для бортинженера Микаева предстоящий выход станет первым в профессиональной практике.