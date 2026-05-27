Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 23:29

«Я надел шапку»: российский космонавт передал маме важное сообщение

Кудь-Сверчков вышел в открытый космос с запиской «Мама, я надел шапку»

МКС МКС Фото: Роскосмос
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос продемонстрировал табличку с трогательной надписью «Мама, я надел шапку». Это первый выход в открытый космос по российской программе в 2026 году, трансляция работ велась Роскосмосом.

Шуточный жест Кудь-Сверчков сделал, чтобы успокоить своих ближайших родственников. Внекорабельная деятельность российских специалистов началась в 17:17 мск в среду, вместе с Кудь-Сверчковым работает Сергей Микаев. Космонавты уже установили на модуле «Звезда» аппаратуру для изучения солнечных вспышек («Солнце-Терагерц») и приступили к работе с оборудованием по выращиванию полупроводниковых кристаллов («Экран-М») на модуле «Наука».

Затем им предстоит снять с модуля «Поиск» контейнер эксперимента «Биориск» с бактериями, семенами и цистами ракообразных, находившимися в открытом космосе почти пять лет. Расчетная продолжительность выхода — 5 часов 27 минут.

Ранее сообщалось, что внутри МКС за пультом управления роборукой ERA будет дежурить член экипажа Crew‑12 космонавт Андрей Федяев. Командир МКС‑74 Кудь‑Сверчков совершает второй в своей карьере выход в открытый космос. Для бортинженера Микаева предстоящий выход станет первым в профессиональной практике.

Космос
табличка
шапки
МКС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Секретная папка», мошенники, песни Пугачевой: как живет SHAMAN
«Я надел шапку»: российский космонавт передал маме важное сообщение
Росавиация разъяснила ситуацию с отменой рейсов турецкой Air Anka
Россиянам рассказали о главном заблуждении про диспансеризацию
ЕС стягивает в Прибалтику три дивизии НАТО: что происходит, реакция России
В России предложили защиту прав студентов при использовании ИИ
Онколог раскрыл, как обстоят дела с лечением рака в регионах России
Российский полузащитник пропустит ближайшие матчи из-за травмы
Онколог сравнил будущее онкологии с диабетом
Цвет тишины: какие оттенки помогают расслабиться
В РФПИ дали стратегический совет Украине на фоне нехватки ракет
Онколог оценил шансы пациентов с поздними стадиями рака
Убили промысловики, похитили гуманоиды: новые версии пропажи Усольцевых
Стало известно, как искусственный интеллект помогает в борьбе с раком
Пророк из «Симпсонов» станет президентом США? Главные предсказания Грини
Трамп перепутал Иран с Венесуэлой
Женщина на надувном круге утонула во время шторма в Челябинске
Посольство России предупредило о западных интригах
Ткани и настроение: как фактура влияет на эмоции
Эксперт рассказал, как перестроить мозг бывшему курильщику
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.