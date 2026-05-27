«Секретная папка», мошенники, песни Пугачевой: как живет SHAMAN

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) продолжает творческую деятельность в России. Почему мошенники нацелились на певца, что он сказал о «секретной папке»?

«Секретная папка»

SHAMAN анонсировал в своем Telegram-канале публикацию материалов из папки со «списком фамилий» 28 мая в 12:00 мск. Певец уточнил, что намерен раскрыть информацию, которая, по его словам, будет «жечь правдой, как кремлевская звезда».

Певец уточнил, что недоброжелатели пытаются убедить его не публиковать информацию из папки с материалами и даже предлагают выкупить ее. Однако он заявил, что не имеет права «скрывать предательство».

Ранее Дронов уже анонсировал раскрытие содержимого папки, приехав к посольству США. Тогда артист заявил, что в ближайшее время он намерен «пролить свет правды».

Песни Пугачевой

SHAMAN сообщил, что не стал бы выступать с песнями исполнительницы Аллы Пугачевой, даже если бы получил на них права. По словам Дронова, композиции Примадонны ему «явно не подходят».

«Да и у меня много своих песен, да и у меня вообще свой путь по жизни, свой выбор, своя стезя и своя дорога», — подчеркнул SHAMAN.

Мошенники

Украинские мошенники выбрали певца своей жертвой, поскольку хотели обмануть патриотичных звезд России перед 9 Мая, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, развод такого медийного лица является для преступников «высшим искусством».

«Я вижу несколько причин, почему мошенники хотели обмануть именно журналиста Владимира Соловьева или певца SHAMAN. Во-первых, канун праздника 9 Мая. Развести медийное лицо, которое поет, допустим, патриотические песни, — это высшее искусство мошенничества. Во-вторых, у этих людей явно есть крупные сбережения. И, в-третьих, присутствует политический мотив. У этих знаменитостей много поклонников, они на слуху. Понятно, что если их обманут и об этом станет известно, о мошенничестве будет говорить вся Россия», — пояснил Игнатов.

Он отметил, что в преддверии Дня Победы против граждан России действует мощнейшая организованная преступная группировка, которая придумывает все новые схемы обмана. По словам криминалиста, любой звонок должен фильтроваться, а каждый человек, будь то пенсионер, студент или знаменитость, обязан помнить о существовании трех фронтов: боевого, идеологического и мошеннического.

«В нынешнее время против нас действует организованная, мощнейшая мошенническая преступная группировка, которая придумывает новые схемы обмана. Любой звонок должен фильтроваться. Любой человек, неважно кто он — медийная личность, обычный гражданин, студент, школьник или пенсионер, должен знать, что против нас открыто три фронта. Первый — это бои на Украине, понятное дело, на передовой. Второй — идеологический, а третий — мошеннический», — подытожил Игнатов.

