«Свой путь по жизни»: SHAMAN отказался петь песни Пугачевой

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) сообщил ТАСС, что не стал бы выступать с песнями исполнительницы Аллы Пугачевой, даже если бы получил на них права. По словам Дронова, композиции Примадонны ему «явно не подходят».

Да и у меня много своих песен, да и у меня вообще свой путь по жизни, свой выбор, своя стезя и своя дорога, — подчеркнул SHAMAN.

Ранее исполнитель заявил , что не считает постыдным свое решение попробовать на вкус лед озера Байкал. По словам исполнителя, куда хуже выслуживаться перед Западом. Также артист поделился, что новая песня, которую он посвятил глубочайшему озеру в мире, будет выпущена, когда Байкал снова покроется льдом. Он добавил, что припев для нее уже написан.

Также певец признался, что вновь хочет посетить КНДР с концертом. Артист отметил, что не исключает сотрудничества с местной популярной исполнительницей, которая любит выступать с его композициями.

До этого стало известно, что Дронов сможет продолжить выступать под псевдонимом SHAMAN. Как уточнил патентный поверенный Владислав Рябов, товарный знак на это сценическое имя зарегистрирован в Роспатенте.