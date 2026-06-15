Госдеп проигнорировал призыв России по защите журналистов в США МИД: Госдеп не стал отвечать на обращения по инцидентам с журналистами из России

Госдеп США не отреагировал ни на одно обращение посольства РФ с призывом расследовать происшествия с ограничением работы российских журналистов в Штатах, сообщили в МИД РФ. В совместном докладе ведомств России и Белоруссии отмечается, что представители СМИ сталкиваются с необоснованными действиями правоохранителей, запретами на вещания и ограничениями в доступе.

Госдепартамент США не реагировал ни на одно обращение российского посольства с призывом тщательно расследовать каждое из происшествий, привлечь виновных к ответственности и обеспечить безопасность представителей СМИ, — говорится в докладе.

До этого американская журналистка Кэндис Оуэнс сообщила, что Запад намеренно искажает образ России и придумывает абсурдные истории, чтобы отпугнуть иностранцев от поездок в страну. По ее словам, реальность не имеет ничего общего с тем образом, который рисуют на Западе.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что западные мейнстримные медиа специально дискредитируют независимых расследователей, которые ставят под сомнение официальные версии мировых событий. Он подчеркнул, что издания регулярно навешивают на инакомыслящих ярлык «теоретиков заговора», чтобы скрыть собственные манипуляции.