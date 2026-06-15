Западные мейнстримные медиа специально дискредитируют независимых расследователей, которые ставят под сомнение официальные версии мировых событий, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В посте в соцсети Х он подчеркнул, что издания регулярно навешивают на инакомыслящих ярлык «теоретиков заговора», чтобы скрыть собственные манипуляции. При этом продвигаемые официальной прессой трактовки со временем раз за разом доказывают свою несостоятельность.

Ведущие СМИ защищают заговоры, навешивая на тех, кто ищет правду, ярлык сторонников теорий заговора. Ложные контролируемые нарративы мейнстримных СМИ разоблачают вновь и вновь, — высказался Дмитриев.

Он добавил, что доверие к классическим новостным гигантам продолжает стремительно падать на фоне постоянных разоблачений. Таким способом спецпредставитель президента РФ отреагировал на пост бывшего американского морпеха и экс-полицейского Джона Марка Дугана. Тот поблагодарил директора Национальной разведки США Тулси Габбард за публичное оправдание его прошлых заявлений, которые газеты долгое время называли вымыслом. В конце 2025 года Евросоюз внес Дугана в свой санкционный список, обвинив его в поддержке Кремля.

Ранее Дмитриев задался вопросом, какие еще ложные нарративы «глубинного государства» и СМИ могут быть опровергнуты в ближайшее время. Поводом для комментария стали материалы американской разведки, которые подтверждают, что США действительно создали на Украине биолаборатории, сотрудничавшие с американскими военными институтами.