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13 июня 2026 в 14:13

«Россия была права»: в Кремле отреагировали на ложь о биолабораториях США

Дмитриев отреагировал на всплывшую ложь о биолабораториях США на Украине

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru
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Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев задался вопросом, какие еще ложные нарративы «глубинного государства» и СМИ могут быть опровергнуты в ближайшее время. Поводом для комментария в соцсети X стали материалы американской национальной разведки, которые подтверждают, что США создали на Украине биолаборатории, сотрудничавшие с американскими военными институтами.

Россия была права насчет биолабораторий Обамы/Байдена. <...> Какие еще ложные нарративы и возражения глубинного государства и традиционных СМИ скоро развалятся? — написал он.

Ранее глава нацразведки Соединенных Штатов Америки Тулси Габбард сообщила, что США финансировали около 120 биологических лабораторий более чем в 30 странах мира. Эти данные были раскрыты после нескольких месяцев поиска в архивах разведсообщества.

Также сообщалось, что на Украине хранятся вирусы сибирской язвы, чумы, туляремии, лихорадки Эбола и другие опасные патогены. Отмечается, что они сосредоточены в одной из биолабораторий, финансируемых Вашингтоном.

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Кирилл Дмитриев
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