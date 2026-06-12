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12 июня 2026 в 19:15

В США раскрыли, какие опасные патогены хранятся на Украине

Нацразведка: на Украине хранятся вирусы сибирской язвы и чумы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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На Украине хранятся вирусы сибирской язвы, чумы, туляремии, лихорадки Эбола и другие опасные патогены, свидетельствует документ Национальной разведки США, имеющийся в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что они сосредоточены в одной из биолабораторий, финансируемых Вашингтоном.

Сибирская язва, туляремия, туберкулез, свиная лихорадка, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (БВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чума, риккетсиозы и так далее, — говорится в документе.

Ранее экс-офицер СБУ Василий Прозоров заявил, что в американских лабораториях на Украине создавали биологическое оружие генно-избирательного типа. По его словам, оно смогло бы убивать носителей конкретной расы.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что деятельность американских биолабораторий на Украине нарушает международные общеправовые нормы и обманывает налогоплательщиков США. Он предупредил, что под угрозой находятся десятки миллионов жителей.

США
сибирская язва
Эбола
Россия
Украина
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